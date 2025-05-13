El asesor Pau Pérez se jubila y ayudará «voluntariamente» al alcalde Viñuales

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Pau Pérez, asesor especial del alcalde Rubén Viñuales los últimos dos años, se jubila. Ahora bien, Pérez estará a disposición del alcalde de forma voluntaria. «No cobraré nada del Ayuntamiento. Daré mi opinión y ayudaré a los compañeros», explica el asesor en declaraciones en el Diari Més.

Pérez tiene una dilatada experiencia en el Ayuntamiento de Tarragona, donde ha estado de consejero desde el año 2003 hasta el año 2023, ejerciendo sus funciones tanto desde la oposición, como desde el gobierno, donde ha ejercido básicamente la Consejería de Hacienda y Área de servicios internos. A esta experiencia se tiene que sumar el ejercicio de funciones de asesoría a la alcaldía de Viñuales durante los dos últimos años.

«La dedicación no será la misma evidentemente. Dejaré mi despacho y utilizaré el despacho del grupo municipal», indica Pérez. El asesor especial tenía una retribución anual de unos 44.000 euros brutos, según se expone en la sede electrónica del Ayuntamiento. Viñuales todavía tiene que tomar la decisión sobre quien será su relevo. «El alcalde tiene alguna idea para el relevo, pero no será inmediato», dice Pérez. A la espera del cambio, el alcalde continúa con su jefe de gabinete, Jose Luis Calderón.

A la espera de más manos

Más allá, el alcalde tarraconense está a la espera de aumentar su ‘sottogoverno’ de cara al final de su mandato. El Ayuntamiento reabrió el mes pasado el proceso para cubrir la gerencia de promoción económica. El concurso inicial quedó desierto.

Esta nueva convocatoria presenta novedades importantes como la persona que ocupe este puesto de trabajo también ejercerá la dirección y coordinación del servicio de Trabajo y Activación económica y del Servicio Municipal de Ocupación, además de la gerencia del Patronato Municipal de Turismo y la de la empresa municipal de desarrollo económico de Tarragona (EMDET, S. A.) que ya preveía el anterior concurso.

Por otra parte, el plenario de abril aprobó la creación de un puesto de trabajo de director general de Territori. Este puesto de trabajo asumirá las funciones de gerencia del Servicio Municipal de la Vivienda y Actuaciones Urbanas y la dirección y coordinación del área de Territori. El cambio que desea al alcalde por la estructura gerencial está tardando más del previsto.