Jueves, día clave para desencallar el convenio de la brigada de limpieza de Tarragona

El próximo jueves será un día clave para desencallar, o no, el nuevo convenio a la brigada de Limpieza de Tarragona y, consecuentemente, para saber si los trabajadores harán huelga o no. Para tratar esta situación, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha convocado al comité de empresa de FCC a una reunión en el Ayuntamiento este jueves.

El consistorio afianza su posicionamiento e insiste en que no tiene que autorizar a FCC a firmar el convenio, tal como reclama la empresa. «El Ayuntamiento no puede entrar en las relaciones laborales entre la empresa y los trabajadores, por lo cual no le corresponde manifestar su conformidad o disconformidad», respondió el consistorio a la compañía en un escrito hace pocas semanas.

«Tenemos que manifestar que la empresa ya es conocedora que nos encontramos ante una situación de continuidad y se tiene que hacer responsable en relación a actuaciones que puedan distorsionar los derechos y obligaciones de la futura empresa adjudicataria, pero también teniendo claro que siempre se tienen que garantizar las mejores condiciones por los trabajadores del contrato de Tarragona», añadió el Ayuntamiento.

Desde el comité de empresa, se ve con «esperanza» la reunión del jueves. «Después iremos al Tribunal Laboral. El día puede acabar muy bien o muy mal. Esperamos llegar a un acuerdo», explica el presidente, Luis Blanco.