En Comú Podem exige soluciones en pensiones, vivienda y limpieza en el ecuador del mandato

Publicado por Redacció

El grupo municipal de En Comú Podem ha anunciado este martes las tres iniciativas que llevará al pleno municipal de Tarragona de este viernes. Las propuestas abordan cuestiones de: la defensa del sistema público de pensiones, la protección del parque de vivienda de protección oficial (HPO) y la necesidad de una implicación directa del alcalde Rubén Viñuales en el conflicto laboral abierto con la empresa de limpieza Fomento de Construcciones y Contratas.

El consejero del grupo Toni Carmona ha explicado la moción impulsada por la Marea Pensionista, entidad que cada lunes convoca asambleas abiertas en la plaza Corsini para defender las pensiones públicas. Carmona ha subrayado la importancia de poner fin a los discursos que cuestionan la viabilidad del sistema público de pensiones y ha reclamado una auditoría de ingresos y gastos de la Seguridad Social, tal como ya se aprobó en el Congreso en diciembre de 2021. «Sólo con datos actualizados podremos desmontar los bulos y defender nuestro futuro colectivo», ha afirmado.

Por su parte, el portavoz del grupo, Jordi Collado, ha presentado la moción sobre vivienda que insta a la Generalitat a evitar la descalificación de los pisos HPO una vez finaliza el plazo legal de protección. Collado ha alertado que en Tarragona hay casi 2.000 pisos con protección oficial y que en 2030 se podrían perder más de la mitad si no se actúa con urgencia. «Es incoherente esforzarnos por conseguir nuevas viviendas protegidas mientras se descalifican centenares que ya existen. No podemos permitir que se haga negocio con subvenciones públicas», ha denunciado.

Finalmente, Collado también ha denunciado la inacción del gobierno municipal ante el actual conflicto laboral con FCC, empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos. Ha exigido al alcalde Rubén Viñuales que deje de esconderse y asuma su responsabilidad para intervenir en el conflicto. «Hay 300 familias afectadas y una ciudad que sufre un servicio deficiente. El alcalde no puede seguir escudándose en terceros (como el secretario, la portavoz Sandra Ramos y la consejera de contratación Isabel Mascaró). Todos sus predecesores intervinieron en momentos de crisis como esta», ha afirmado. En Comú Podem ha recordado que FCC ha cobrado más de medio millón de euros de más en concepto de personal en 2023, según un informe de intervención, mientras los trabajadores acumulan años de pérdida de poder adquisitivo. Jordi Collado ha añadido que, con este tema de la basura, «el Ayuntamiento vive una crisis institucional grave».

Valoración sobre la posición de Junts

Preguntado sobre las declaraciones de Junts per Tarragona, Collado ha sido contundente. «Ayer asistimos a una rueda de prensa que me recordó mucho al señor Feijó diciendo que no era presidente del Gobierno porque no quería. No ha cambiado nada. O en Junts alguien ha aprendido a sumar, o alguien se ha dado cuenta de que no colaba. Pero la realidad es que no ha pasado nada nuevo. Nosotros mantenemos la misma posición».

Collado ha añadido que «la primera entrevista del alcalde fue para decir que el primero que solucionaría sería el contrato de la basura. Llevamos dos años y pinta que serán dos más». También ha asegurado que una llamada del gobierno les sorprendería, «porque cada vez hay más distancia».

Sin embargo, ha querido dejar claro que la voluntad del grupo no es bloquear la ciudad: «Nuestra voluntad es constructiva, pero no a cualquier precio y no porque sí. El contrato de la basura es lo bastante importante como para que intentemos hablar».