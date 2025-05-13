Centenares de alumnos limpian los espacios naturales de Tarragona

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

«¡Mira,‘profe’, nos hemos encontrado una butaca»!. «¡Nosotros un tarro de tomate!». Eso es lo que se podía escuchar ayer por la mañana por los entornos del Pont del Diable. Más de 200 alumnos de diferentes centros educativos de la ciudad participarán en varias jornadas de voluntariado ambiental en el marco del proyecto Let's Clean Up Europe!, una acción común en toda Europa para concienciar sobre la cantidad de residuos de que se tiran a la naturaleza que forma parte de la programación con motivo del Día de Europa.

Y una de ellas se organizó ayer en el Pont del Diable con alumnas de la escuela Prácticas y el Centro de Nuevas Oportunidades del Camp de Tarragona. «Esta es una actividad fundamental de concienciación que contribuye a integrar la naturaleza en la vida de los niños y niñas que en los próximos años serán nuestro relevo», expuso Jaume Duch, conseller de Unión Europea y Acción Exterior, que visitó ayer la ciudad. «Una de las prioridades de la Unión Europea es la protección de la naturaleza para avanzar hacia una sociedad capaz de no contaminar y eso se empieza con acciones como esta, desde la base,» añadió Duch.

Competición para recoger

Alumnos de primero de ESO de la escuela Joan XXIII recogieron ayer residuos en la zona boscosa de la Anilla Mediterránea y alumnos de cuarto de ESO del Instituto Pons d'Icart lo hicieron en la playa de l'Arrabassada. «Los pequeños lo ven como un gran juego y compiten para ver quién recoge más basura», explicó Andreu, uno de los voluntarios.

«El objetivo es concienciar y hacer pedagogía a través de los niños y jóvenes, sobre la importancia de cuidar y mantener los espacios naturales en buen estado reduciendo al máximo el número de residuos que se tiran», explicó a la primera teniente de alcalde, Montse Adan.

Duch en la URV

Aprovechando su visita a Tarragona, el conseller Jaume Duch conversó con estudiantes de la URV sobre el rol de Cataluña a la Unión Europea en el actual contexto global.