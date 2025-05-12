Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Hospital Universitario Juan XXIII de Tarragona ha vivido este inicio de mayo el nacimiento de los dos primeros bebés en la nueva área obstétrica del centro. Rahma y Asia son los nombres de las primeras protagonistas de esta nueva etapa, que refuerza el compromiso del Hospital con una atención al parto más personalizada, segura y adaptada a las necesidades de cada mujer.

Los nacimientos de Rahma y Asia son los primeros en este espacio recientemente inaugurado, que forma parte del proyecto de transformación del Hospital y que ha sido diseñado teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres y de los profesionales que las atienden. Con esta nueva infraestructura, el Hospital Joan XXIII duplica su capacidad de atención al parto, manteniendo las máximas garantías de seguridad y confort.

Uno de los objetivos del nuevo modelo asistencial es ofrecer una atención más respetuosa con los tiempos y necesidades de cada mujer, con espacios que faciliten un parto fisiológico, pero también con capacidad de respuesta inmediata en caso que sea necesaria una intervención médica. Por eso, la sala de partos naturales y el equipo de comadronas tienen un papel clave en este enfoque más humanizado.

Con la llegada de Rahma y Asia, este nuevo espacio empieza a escribir las primeras páginas de una etapa que consolida un modelo asistencial que combina la pericia de sus profesionales con unos espacios diseñados para garantizar el bienestar, la seguridad y el respeto a las necesidad de cada mujer.