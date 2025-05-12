Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

Fumata negra en el Ayuntamiento de Tarragona: Junts per Catalunya no entrará en el gobierno con el PSC. En las últimas semanas, se habían intensificado las conversaciones entre ambas formaciones para llegar a un entendimiento y ampliar al ejecutivo municipal. Las negociaciones, sin embargo, no han llegado a buen puerto. Así lo ha anunciado esta mañana el portavoz juntaire, Jordi Sendra, quiénes ha asegurado que han tomado esta decisión después de «valorar los riesgos y negatividades» que implicarían dar este paso.

El consejero ha explicado que desde el principio de mandato ha habido «conversaciones informales» con el alcalde, Rubén Viñuales, por sopesar esta posibilidad. No fue hasta el otoño del año pasado cuando hubo una primera «propuesta formal». Según explica Sendra, todo estaba encauzado para que se produjera este acuerdo entre el PSC y Junts, pero esta semana han tomado la decisión de mantenerse en la oposición, desde donde «hemos demostrado que somos capaces de hacer un trabajo excel•lente».

El portavoz de la formación soberanista ha expuesto los diferentes motivos por los cuales no entrarán en el gobierno. «Corremos el riesgo de perder nuestra identidad y quedar disueltos dentro del gobierno del PSC y su proyecto político», afirmaba Sendra, quien señalaba que «tienen el triple de consejeros que nosotros». Además, apuntaba, «tendríamos que asumir las decisiones del gobierno, perdiendo nuestra independencia».

Igualmente, explicaba que la entrada de Junts no resolvería el problema de la estabilidad en el Ayuntamiento de Tarragona porque socialistas y juntaires seguirían sin sumar a los 14 ediles necesarios para ser mayoría. «No queremos depender de los dos consejeros no adscritos procedentes de Vox», expresaba.

También han influido las «discrepancias nacionales» entre Junts y el PSC, aseguraba Sendra, quien criticaba que la «agenda» del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, es «descatalanizadora»