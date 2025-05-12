Se enfrenta a 23 años de prisión por matar a su pareja en septiembre de 2023 en Tarragona

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Audiencia de Tarragona ha empezado a juzgar este lunes a un hombre acusado de matar su pareja el 17 de septiembre de 2023 en su domicilio de Tarragona. Fiscalia reclama 23 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía porque asegura que el investigado asfixió a la mujer. También solicita una responsabilidad civil de 200.000 euros para la familia de la víctima.

Las acusaciones, la particular -que representa la familia- y la pública- Generalitat-, hacen las mismas peticiones que el ministerio público. Por el contrario, la defensa pide la absolución. El juicio, con jurado popular, ha arrancado con las declaraciones de testigos, que han declarado que el procesado explicó que se había encontrado la mujer muerta después de echar la siesta.