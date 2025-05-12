El arzobispo preside una eucaristía para dar la bienvenida al nuevo papa León XIV

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Catedral de Tarragona acogió ayer tarde una eucaristía para dar la bienvenida al nuevo papa León XIV. La misa estuvo presidida por el arzobispo Joan Planellas y participaron más de 300 músicos y cantantes de los coros de la archidiócesis.

«Saludamos al Santo Padre Lleó XIV llenos de esperanza en su guía pastoral y nos sentimos en plena comunión con el nuevo obispo de Roma», dijo Planellas la semana pasada en relación al nombramiento del nuevo papa.

Centenares de personas se acercaron a la eucaristía también en lo que fue una semana clave para el futuro de la Iglesia católica. De hecho, ayer, el papa León XIV vivió su primer domingo como pontífice y manifestó desde el balcón central de la basílica de San Pedro que se está viviendo «una tercera guerra mundial por partes». El jefe de la Iglesia católica reclamó también el fin de las hostilidades en Ucrania y Gaza, con el alto el fuego y la liberación de rehenes.