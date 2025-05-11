Deporte
Más de 350 personas participan en la cuarta edición de la Trail Tarragona
La cita deportiva, con salida y llegada desde la playa del Arrebatamiento, ha llenado de deportistas el litoral y buena parte de la anilla verde de la ciudad
Un total de 352 personas han participado este domingo por la mañana en la cuarta edición de la Trail Tarragona, la carrera de montaña organizada por Tarragona Esports y el Club Excursionista Trail Tarraco.
La cita deportiva, con salida y llegada desde la playa del Arrebatamiento, ha ofrecido la modalidad Trail y la carrera corta, que también se puede hacer caminante, llenando de deportistas el litoral y buena parte de la anilla verde de Tarragona. Del total de participantes, 175 han apostado por la modalidad Trail y el resto, 172 han escogido la carrera corta.
En la Trail Tarragona se competía en cinco categorías: Júnior masculino y femenino (entre 16 y 17 años); Sub-23 masculino y femenino (entre 18 y 22 años); Sénior masculino y femenino (entre 23 y 40 años); Veterano masculino y femenino (entre 41 y 50 años); y Máster masculino y femenino (a partir de 51 años).
Los ganadores y ganadoras de esta edición en la modalidad de trail han sido Gerard Mangrané Santos y Martina Fuster Ferrer en la categoría general de masculino y femenino; Pau Nomdedeu Martínez en la Sub-23 masculino; Javier Jimenez Ortiz en la Sénior masculino y Clara Roig Rabadà en la Sénior femenino.
El campeón Veterà masculino ha sido Kai Langel, el Máster masculino Manuel Crespo Blasco y la ganadora al Máster femenino Marta Poy Aguadé. La carrera corta la han ganado Marc Llevaria Fortuny y Laia Solé Armona.
La entrega de trofeos ha tenido lugar en la playa del Arrebatamiento, punto de donde han salido y llegado los dos circuitos. Esta cuarta edición ha contado con la colaboración de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil y APIF, Circuito de carreras por montaña Camp de Tarragona, Coca-Cola, Bonpreu, Esclat, Ruzafa, Nova Estrella, Electrolit y Automàtic Tàrraco.