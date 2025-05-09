Simulacro de incendio en un tanque de gasolina en la planta de Exolum de Tarragona

Un agente de los Mossos d'Esquadra al lado de dos observadores y ante varias dotaciones de los Bomberos durante un simulacro de incendio en la empresa tarraconense Exolum.ACN

La planta de Exolum de Tarragona ha sido escenario este viernes por la mañana de un simulacro de incendio en un tanque de gasolina organizado por la misma firma y por Protección Civil. La empresa, dedicada a la recepción, almacenaje, trasiego y reexpedición al por mayor de productos petrolíferos, está afectada por la normativa sobre accidentes graves, categorizada de nivel superior e incluida dentro de las industrias previstas en el Plan de Emergencias para Accidentes Químicos (Plaseqta) de la Generalitat.

La prueba ha servido para testar el plan de autoprotección (PAU) de la instalación homologado por Protección Civil en el año 2022 y la coordinación entre los medios de la empresa y los operativos externos, concretamente los Bomberos y los Mossos d'Esquadra.

El ejercicio ha simulado un incendio durante las tareas de mantenimiento en un tanque de gasolina, sin afectación en el exterior pero con dos personas heridas atendidas por los servicios de Exolum. La empresa ha llamado al Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (Cecat) de Protección Civil y al teléfono 112, ha activado el plan de autoprotección y ha puesto en marcha la estructura interna propia.

Los Bomberos han participado en el simulacro con dos vehículos del parque de Tarragona y uno del parque de Reus. A la llegada al siniestro han contactado con los bomberos de los Parques Químicos (activados en una primera intervención) y han asumido el mando. Han hecho una primera asistencia sanitaria para evacuar a las víctimas de los espacios confinados y de difícil acceso donde estaban localizadas.

En virtud del ejercicio, los Bomberos han podido determinar cuál habría sido el mejor posicionamiento de los operativos en la emergencia y han mejorado el conocimiento del entorno de la empresa Exolum, así como de los entornos industriales, entre otros aspectos. Por parte de Mossos d'Esquadra, ha habido una patrulla fija haciendo las tareas propias del grupo de orden.