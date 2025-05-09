Detalle de los pelets recogidos durante la acción de este sábado en la playa del Racó de Vila-seca.ACN

Fiscalia ha abierto un expediente gubernativo para hacer un seguimiento y control de las playas tarraconenses, especialmente la de la Pineda, a raíz del archivamiento de la investigación de los vertidos de pelets en septiembre del año pasado. Entonces, el ministerio público argumentó que no se habían podido localizar el origen ni el momento en que se habían tirado los microplásticos.

Desde el archivamiento, el fiscal de Medio Ambiente se reúne trimestralmente con los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y los Agents Rurals para analizar muestras que recogen para crear una base de datos. En una entrevista en ACN, la fiscal jefe, María José Osuna, afirma que si consiguen localizar el origen de los vertidos, no descartan abrir una nueva instrucción.

La fiscal jefe explica que las reuniones entre el fiscal de medio ambiente y los cuerpos policiales y de los rurales permitirán crear una base de datos para conocer en un futuro el posible impacto de los pelets en las playas de Tarragona, Salou y Vila-seca. Esta última es la playa que acumula el número mayor de pelets. «Quieren saber si cambia la composición y qué componentes tienen para hacer un estudio», detalla Osuna. «Es un control que tiene un impacto de tipo administrativo, no penal, por ahora, pero nunca se sabe», avisa Osuna.

La fiscal jefe de Tarragona, Maria José Osuna, en su despacho.ACN

De hecho, el archivamiento de la investigación el septiembre pasado se dio por el hecho de que no se pudo concretar el origen de los vertidos ni atribuir episodios concretos a las empresas inspeccionadas. Entonces, Fiscalia determinó que las investigaciones de los Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Agents Rurals no permitieron detectar un vertido «con entidad suficiente» que supusiera un «comportamiento delictivo». «No teníamos bastantes datos para llegar a una conclusión, ahora, estamos controlando más para saber si a la larga tendremos bastantes datos para llegar a una conclusión del origen de estos pelets» defensa Osuna.

En los encuentros trimestrales, se valoran los resultados de las muestras tomadas por los agentes. Aunque reconoce que se trata de uno futurible, la fiscal jefe no descarta que los datos recogidos permitan abrir una nueva investigación. «Si llegamos a la conclusión del origen y del impacto de los pelets, es evidente, que podría derivar en otra investigación», subraya. En este sentido, destaca que este control también puede contribuir a hacer que las compañías de la industria química apliquen medidas preventivas. «Es importante el control porque las empresas del entorno, que pueden estar provocando este fenómeno, saben que los estamos controlando, y quizás, sólo con eso pueden tomar las medidas adecuadas para evitar que siga pasando», sostiene.

El archivamiento de la investigación

El ministerio público empezó a investigar los posibles vertidos de pelets en las playas tarraconenses el 16 de enero de 2024 a raíz de los vertidos de estos microplásticos en varios puntos de la costa atlántica y cantábrica en diciembre de 2023. De hecho, incorporó a las nuevas diligencias, las investigaciones que ya habían hecho agentes de la Guardia Civil en el 2019, aunque el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona había archivado la instrucción.

Durante la segunda investigación, se inspeccionaron doce empresas: Katoen Natie, SK Pri-macor Europe S.L.U., Transformadora de Etileno A.I.E., Berry Globals PGI Spain SLU, Ravago Plásticos S.A, Polymers Service Logistics SA (Chemieuro), Schmidt Ibérica SA, Repsol Química S.A., Traxpo SLU i Soprema Ibérica, Logis Puerto SL, Elyx Polimers SL y Macresac SA.

Finalmente, el ministerio público concluyó que no se había detectado un vertido «con entidad suficiente» que permitiera «intuir un comportamiento delictivo por parte de las empresas investigadas y otras personas o compañías no investigadas». Entre sus conclusiones, también indicó que es complejo determinar la autoría y el grado de responsabilidad, ya que las empresas se encuentran en los polígonos industriales, donde muchas veces comparten lugar físico y sistemas de aguas fluviales.