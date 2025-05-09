ERC propone hacer una zona deportiva municipal en la Ciudad Residencial

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de ERC en el Ayuntamiento de Tarragona presentará una moción para el próximo Consejo Plenario para reclamar la apertura de la zona deportiva de la Ciudad Residencial como equipamiento público, gestionado por el Patronato Municipal de Deportes. Esta propuesta quiere dar respuesta a la falta de instalaciones deportivas públicas en los barrios de Llevant, una reivindicación reiterada por las entidades vecinales de la zona.

Hay que recordar que pronto se iniciarán las obras para reformar toda la Residencial para convertirla en un nuevo equipamiento de turismo familiar y juvenil. Una inversión de 15,2 millones de euros por parte de la Generalitat de Catalunya y financiada a través de los Fondos Next Generation.

Según el portavoz adjunto de ERC, Xavi Puig, «la zona deportiva de la Ciudad Residencial es una oportunidad para revertir el déficit de equipamientos deportivos públicos en Llevant y ofrecer un espacio público, abierto y municipal para toda la ciudadanía». Puig destaca que «después de desencallar la inversión principal, hay que pensar en la segunda fase que pasa para que la Generalitat ceda la zona deportiva al Ayuntamiento». Los republicanos valoran la idoneidad de recuperar este equipamiento en un entorno donde destaca la playa Llarga, el Club de Vela y el inminente paseo ciclable de Llevant.