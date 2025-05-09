La Conferencia Episcopal Tarraconense expresa su «comunión» con el nuevo papa

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los arzobispos y obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense han dado «gracias a Dios» por la elección del Papa León XIV y han expresado su «comunión» con él. En un comunicado, han rogado para que «Dios lo llene de su gracia para que pueda cumplir plenamente su ministerio presidir todas las iglesias en la caridad y ayudarlas a dar testimonio de Jesucristo y de su evangelio».

Han pedido también a los fieles que «eleven plegarias al Señor para que fortalezca Su Santidad el Papa León XIV y lo haga 'sirviente de los sirvientes de Dios', en imagen de Jesucristo, que no vino a ser servido sino a servir y a dar la vida por todo el mundo».