CCOO denuncia el cierre del centro nodal de Correus en la demarcación de Tarragona

CCOO denuncia el cierre «unilateral» del centro nodal de Correus en la demarcación de Tarragona. Según el sindicato, se trata de uno de los 36 que se pretenden cerrar en los próximos meses. Después de tres reuniones de negociación, los sindicalistas critican que la empresa ha mantenido una actitud «de imposición» y ha «aprovechado» la reestructuración para hacer un ajuste de costes laborales e introducir cambios «sustanciales y regresivos» en la organización del trabajo.

En concreto, denuncian movilidades geográficas «forzosas y desproporcionadas, sin compensaciones adecuadas» o la pérdida de derechos retributivos al suprimirse pluses de nocturnidad, entre otros. Delante de eso, no descartan acciones judiciales en defensa de los derechos de los trabajadores.