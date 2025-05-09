El arzobispo de Tarragona destaca que el carácter misionero de León XIV «augura un pontificado pastoral»

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha destacado el carácter misionero del nuevo Papa León XIV, que «augura un pontificado con mucha experiencia pastoral». «Es muy importante que durante años y años haya hecho de pastor en una realidad sencilla, austera, pobre y con espíritu misionero. No se quedó en su país, sino que se pasó media vida en Perú, y eso es extremadamente significativo», ha explicado a ACN.

Planellas prevé que Robert Prevost será «un Papa renovador en la línea de Francesc», «siempre con la piedra de toque del evangelio» que hará que ponga en el centro «la inmigración, los pobres y los descartados». Respecto a la posibilidad de que visite Cataluña, el arzobispo cree que la inauguración de la Sagrada Familia puede ser un buen motivo.

Planellas ha reconocido que en el primer momento la elección del nombre de León lo «sorprendió», pero que rápidamente recordó la obra de León XIII, que «hizo una revolución social». «En la encíclica que hizo el 1891, 'Rerum novarum', las realidades nuevas, incidía en la dignidad de la persona humana, sobre todo en relación a la clase trabajadora y hacía una crítica muy fuerte al capitalismo. El Papa Prevost nos quiso significar esto», ha asegurado.

En este sentido, el arzobispo ha destacado las palabras que pronunció el nuevo pontífice desde el balcón de la basílica de San Pedro en las que citó San Agustín con la frase «para vosotros soy el obispo, pero con vosotros soy cristiano». Prevost «no acabó de decir la frase completa, que finalizaba: 'en el obispo hay el peligro porque lo puedo hacer mal, pero en el cristiano como vosotros hay la salvación'». Para Planellas, el nuevo Papa con esta cita muestra su talante y cómo se presenta ante el pueblo.

El arzobispo considera que la trayectoria misionera de León XIV hará que viaje mucho, especialmente en países del tercer mundo, como ya hizo el anterior pontífice. «La iglesia ha hecho un desplazamiento hacia el tercer mundo y continuará en esta línea. Francesc ha incidido en sus viajes al ir a la periferia y no a las grandes naciones del catolicismo», ha recordado Planellas.

De todas maneras, esto no excluye que el nuevo pontífice pueda visitar cualquier país, incluyendo su natal, Estados Unidos. Precisamente al poco de su elección como obispo de Roma empezaron a aparecer tuits de Prevost siendo crítico con la política de Donald Trump y mencionando explícitamente el vicepresidente estadounidense, JD Vance. «Le dijo que se equivocaba porque hacía una diferencia entre un pueblo cristiano de primera y uno de segunda, que eran los emigrantes. Esto no se puede consentir», ha arreciado Planellas, que ha pronosticado que León XIV «será claro» en la defensa de los débiles y que, por lo tanto, su talante diferirá del de la Casa Blanca.