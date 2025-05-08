El Teléfono de la Amistad celebra la cena benéfica este sábado

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Refugio 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona acogerá, de nuevo, la Cena benéfica por el Teléfono de la Amistad. El acto, que lo organiza la Asociación Amigos de Loreto de Tarragona y Padres Rogacionistes, tendrá lugar este sábado a las 21:30 horas. Como cada año, la cita tiene el objetivo de recaudar fondos para poder mantener la labor social que lleva a cabo la entidad con esta iniciativa, que nació en el año 1978 por iniciativa del padre Carmelo Capizzi.

Este año la entrada para poder asistir a la cena tiene un precio de 50 euros y se puede adquirir en el Santuario de Loreto, en el Centro Fuji de Tarragona, en la Casa Figueras y en el Minimum. También se pueden reservar telefónicamente y pagarlas en la entrada. El Teléfono de la Amistad (977 231 111) está activo las 24 horas del día, y recibe todo tipo de llamadas.

Los encargados de atender las llamadas también cuentan con una red de contactos con asociaciones y entidades que pueden prestar ayuda a los usuarios en casos concretos. La cena se celebra desde 1989 para poder recaudar fondos y poder seguir ayudando a las personas. También se ha habilitado una fila cero para quien no pueda asistir.