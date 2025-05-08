La ocupación del parking Torroja crece en un 7% desde la nueva tarifa

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

La media deocupación del aparcamiento municipal Torroja ha crecido en un 7% desde la rebaja de su tarifa. Esta se implementó hace una semana, sustituyendo su precio diario de 5,95 euros por el de un euro cada doce horas y cada veinticuatro horas en el caso de las personas con tarjeta residente. El incremento de ocupación es precisamente uno de los objetivos principales de este cambio, aplicado para proteger la subvención de los fondos Next Generation, que financiaron la ampliación del aparcamiento, estrenado en marzo del 2024.

No obstante, los primeros datos registrados todavía se alejan de las exigencias previstas para este semestre, que dictan una media mínima del 60%. La de estos primeros cuatro días, en cambio, no ha conseguido superar el 39,86%. El día con más afluencia fue el viernes 2, con una ocupación máxima del 70, 57% y una media del 49,64%. Antes de la rebaja de tarifa, la ocupación media del aparcamiento era de un 32% en horas diurnas, cubriendo únicamente un 5% de la parte ampliada.

Falta de información

La medida también responde a las demandas de los vecinos y vecinas de la Part Alta, que desde hace meses reivindican más zonas de aparcamiento. Aún así, desde la plataforma Som Part Alta consideran que estos datos podrían reflejar una «falta de información», ya que muchos residentes todavía no se han enterado de la rebaja. «Es muy pronto para hacer un balance real, porque mucha gente todavía no ha hecho uso de esta nueva medida. Lo que creemos es que faltaría anunciarlo más», indica Núria Plana, coportavoz de la plataforma.