Investigan el intento de robo en la Iglesia de Sant Magí de Tarragona

La Guardia Urbana de Tarragona investiga un intento de robo en las dependencias de la Iglesia de Sant Magí de Tarragona. Según ha adelantado el Diari de Tarragona, los hechos habrían pasado la madrugada del miércoles cuando dos individuos habrían accedido al interior del templo del Portal del Carro. Finalmente, los ladrones se habrían marchado sin llevarse nada pero causando destrozos.

A raíz de los hechos habría saltado la alarma y se alertó a los la Guardia Urbana y a los Mossos d'Esquadra. El edificio se utiliza como a punto de venta de recuerdos y cirios, así como de sala de reuniones de la Cofradía de Sant Magí y los portants del agua de Sant Magí.