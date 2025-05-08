Investigadores de la URV ponen en marxa un proyecto para planificar el uso público del Bosque de la Marquesa

El sector litoral del Bosque de la Marquesa, con la cala de la Roca Plana y, en el fondo, la torre de la Móra.URV

La Fundación del Bosque de la Marquesa y la Universidad Rovira i Virgili han puesto en marcha el Proyecto de Planificación del Uso Público del Bosque de la Marquesa, con el fin de definir un modelo de gestión activa que combine la conservación de los valores naturales de este espacio emblemático del litoral del municipio de Tarragona con la posibilidad de disfrutar de manera responsable.

El proyecto está liderado por las investigadoras del Departamento de Geografía de la URV, Alba Font y Marta Nel·lo, y cuenta con la participación activa de estudiantes de los grados en Geografía, Análisis Territorial y Sostenibilidad, y en Turismo y Hostelería, favoreciendo la transferencia de conocimiento y el aprendizaje práctico. Durante los próximos meses, se convocarán también los agentes del territorio implicados a fin de que puedan participar en la definición y validación de las propuestas de actuación.

El objetivo principal es diseñar una estrategia integral de uso público que sea compatible con la preservación de los valores ecológicos, culturales y paisajísticos del espacio. El proyecto incluye la promoción de un turismo responsable y la implementación de medidas específicas para proteger el patrimonio natural, cultural y recreativo.

Esta actividad se enmarca dentro del proyecto «Restauración y gestión de HIC y especies de flora protegida en el Bosque de la Marquesa», que ha recibido una subvención del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.

El Bosque de la Marquesa forma parte de la Red Naturaleza 2000 y está catalogado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) para la Unión Europea. Dado su alto valor ecológico, están prohibidas actividades como acampar, encender fuego, tirar basura, pescar y cazar. Les 90 hectáreas del espacio son una muestra pura y única de litoral mediterráneo y su ecosistema es de especial interés científico por la presencia de especies y hábitats únicos.