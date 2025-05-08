La FAVT reclama un servicio de recogida de residuos «digno y eficiente»

El Ayuntamiento mantiene sus previsiones y confía en poder firmar el contrato con Urbaser a julio y que empiece a ejecutarse en verano.Gerard Martí

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona (FAVT) expresó ayer su «profunda preocupación» por la situación que rodea el contrato de recogida de residuos de la ciudad. Según denuncia la entidad, las últimas alegaciones presentadas por las empresas FCC y GBI Paprec ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público se suman a los procedimientos ya abiertos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 y en el Juzgado de Instrucción número 3.

Desde la FAVT advierten que este bloqueo no sólo está aplazando la puesta en marcha de un servicio esencial para la ciudad, sino que también pone de manifiesto una «preocupante falta de rigor y previsión» por parte del Ayuntamiento de Tarragona. Consideran que el conflicto administrativo y legal está teniendo un impacto directo en la vida de los ciudadanos, que «sufren las consecuencias de un servicio de recogida de basura deteriorado y de una gestión municipal marcada por la opacidad y la falta de dirección clara».

Ante esta situación, la FAVT exige al consistorio que actúe «con urgencia, transparencia y responsabilidad» para desencallar el conflicto y garantizar un servicio «digno, eficiente y al servicio de los vecinos y vecinas». «No podemos aceptar que la ciudadanía siga pagando las consecuencias de una gestión fallida», concluyen.