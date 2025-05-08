ERC exige la renovación urgente del convenio para garantizar la conservación del conjunto arqueológico de Tàrraco

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya ha presentado, en la última Comisión de Cultura del Parlament, una propuesta de resolución para instar al Gobierno a renovar, en el plazo de máximo de un mes, el convenio de conservación preventiva y mantenimiento del conjunto arqueológico de Tarraco. Este conjunto, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO el año 2000, celebra este año su 25.º aniversario como patrimonio reconocido.

La diputada tarraconense y portavoz de ERC en la Comisión de Cultura, Raquel Sans, ha subrayado la importancia de actuar con celeridad para garantizar la protección de este legado histórico. «Tarraco es un patrimonio de un valor incalculable. Su conservación requiere muchos recursos y, todos y los esfuerzos del Ayuntamiento y la Generalitat, hay que garantizar que este legado se mantenga en condiciones óptimas».

Este acuerdo ya se impulsó durante el gobierno municipal del alcalde republicano, Pau Ricomà, cuando se pactó que el Ayuntamiento de Tarragona y la Generalitat aportarían 200.000€ anuales hasta el 2023 para destinar a protección y mantenimiento del patrimonio histórico de Tàrraco. Sin embargo, Sans ha denunciado la falta de implicación del Estado español en la conservación de este patrimonio. «Es cierto que el Estado ha hecho dejadez de funciones en su aportación al patrimonio. Por eso desde de ERC reclamamos que Tarragona reciba el mismo apoyo que otras ciudades patrimonio de la humanidad, con una aportación mínima de 100.000 euros anuales por parte del Estado, además de la que ya hacen Ayuntamiento y Generalitat».

La diputada ha recordado que, cuando ERC llegó al gobierno municipal, se encontraron situaciones graves derivadas de la falta de mantenimiento, como la necesidad de cerrar espacios emblemáticos, como el Anfiteatro, por su mala conservación. Por eso, Sans ha reivindicado que «la renovación del convenio es imprescindible para asegurar una gestión preventiva y evitar actuaciones de urgencia».

La propuesta de los republicanos es para una gestión realista y responsable. «Pasar de 0 en 100.000€ ya es un paso importante y necesario. Queremos garantizar recursos reales y efectivos, no promesas imposibles», ha subcharlado Raquel Sans.

Con esta propuesta, Esquerra Republicana afianza su compromiso con la protección y promoción del patrimonio histórico de Tarragona, apostando por una gestión rigurosa, sostenible y a la altura del valor universal de este legado.