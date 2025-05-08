Dos grupos se enfrentan en el barrio de Sant Salvador con machetes y palos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El barrio de Sant Salvador de Tarragona fue escenario, martes la tarde, de una batalla campal entre dos grupos que iban con machetes y palos. En las redes sociales se ha podido ver un vídeo de la espectacular pelea con una decena de personas implicadas. Los Mossos han abierto una investigación.

La disputa se habría producido hacia las siete de la tarde en la zona de Interblocs. En estos dos grupos se habrían intercambiado golpes. Durante el vídeo se puede ver como aparecen tres personas con palos y machetes. Finalmente, se ve cómo un vehículo acaba llevándose por delante a tres personas, sin que resulten heridas.

Los vecinos de la zona alertaron a la policía autonómica pero cuando llegaron las patrullas los participantes de la batalla se habían dispersado y no se encontraban en el lugar de los hechos. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para aclarar los hechos.