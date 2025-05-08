Valeria Russo señalando en la pantalla uno de los materiales que la agencia ha diseñado para el aniversario.G. Martí

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Hace 25 años, comunicar era otra cosa. No existían las redes sociales, las marcas tenían webs sencillas —si tenían—, y las palabras branding, Tiktok y algoritmo todavía no habían entrado en nuestros vocabularios. Y es que el nuevo siglo, lejos de llegar con el fin del mundo o un colapso masivo de la tecnología, supuso un auge imparable de esta.

«La comunicación es un sector que vive una evolución constante. Antes nos limitábamos a diseñar logos, o elaborar manuales de marca, ahora nos piden branding, campañas, diseños web, asistencia con las redes... un servicio más integral. Ha sido un cambio total de paradigma», explica Valeria Russo, directora de Feeling Wow.

La agencia tarraconense celebra este año 25 años, un cuarto de siglo en el que, apunta Russo, han tenido que adaptarse a muchos cambios, mirando siempre adelante, pero sin dejar atrás su esencia. «La palabra que escogería para definirla es cercana», asegura la directora.

«Cuando empecé éramos cuatro gatos en un séptimo piso de la Rambla Vella», recuerda Xavi Pallarés, creativo de la agencia, que trabaja desde hace 18 años. Lo que nació como un «negocio casi familiar», señala, fue creciendo hasta que se convirtió en un equipo multidisciplinar que trabaja estrategia, creatividad y diseño.

«Hemos evolucionado junto con el sector, tampoco tenemos más opciones. Es verdad que si ahora miramos atrás parece un cambio muy ‘bestia’, pero ha sido una adaptación natural, lo hemos vivido día a día», apunta el creativo. «Bien, ahora estamos viendo cómo se repite la historia con la inteligencia artificial», indica Russo.

«Más que un enemigo, se tendría que ver como un asistente», opina. «En su momento pensaban que el Photoshop sacaría el trabajo a los fotógrafos, pero no fue así. Al final es una herramienta más que nos tiene que servir para ahorrarnos trabajo mecánico y ganar más tiempo para poder trabajar la creatividad», añade Pallarès.

Una agencia de proximidad

«Hoy día, ver una empresa que celebra 25 años ya es sorprendente», reflexiona el creativo. «Desgraciadamente, hemos visto cerrar muchos negocios de la ciudad, sobre todo a raíz de la Covid. Nosotros hemos tenido la suerte de sobrevivir una pandemia, cosa que se dice rápido, pero no es un hito menor», considera la directora.

Este éxito, indican, se ha conseguido a pesar de la centralización que a menudo se da en el sector, porque sí, es posible prosperar en Tarragona. «Parece que fuera de Barcelona no hay calles asfaltadas», bromea Pallarés. «Pero aquí también hay muchísimo talento y las mismas necesidades», asegura.

De hecho, explica Russo, sus clientes pertenecen casi exclusivamente en el Camp de Tarragona, y no son nombres pequeños. «PortAventura World es uno de nuestros clientes principales, llevamos trabajando juntos desde nuestros inicios, y tenemos una relación muy especial», explica. «Ellos también están de aniversario y nos hemos encargado de diseñar su logotipo de los 30 años», añade.

El parque de atracciones forma parte de una larga lista. «Trabajamos con el Patronato de Turismo, el Ayuntamiento de Vilaseca, la AEQT, el Port de Tarragona...», detalla. «Ser una agencia de proximidad no quiere decir únicamente estar físicamente cerca, sino ser accesibles, dar una respuesta rápida, y creo que es eso lo que nos define», explica Pallarès.

Para celebrar este aniversario, Feeling Wow ha organizado El Gran Sarau del(s) 25, una fiesta que pretende «huir de los acontecimientos corporativos rígidos», conservando la esencia «desenfadada» de la agencia. De hecho, la invitación toma la forma de un vaso de plástico, típico de una verbena de fiesta mayor. «Queríamos que fuera como quedar con alguien que te hace ilusión ver para hacer un vermú», concluye el creativo.