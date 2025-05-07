Tarragona instala una cabina misteriosa para celebrar la Semana Mundial del Compostaje

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Desde este miércoles, la Rambla Nova de Tarragona cuenta con una cabina misteriosa en motivo de la Semana Mundial del Compostaje. La Agència de Residus de Catalunya, en colaboración con el Ayuntamiento de Tarragona, lo ha ubicado en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad con el objetivo de interpelar a los peatones y generar interés por la sostenibilidad a través del compuesto.

La cabina, abierta hasta las 14 h, con el mensaje Entra si te gustan las fresas acompañada también por dos educadores ambiental que complementan esta experiencia sensorial y educativa. Además, todas las personas que participen recibirán un obsequio relacionado con la iniciativa.

La consejera de Limpieza, Sonia Orts, ha participado en la actividad y ha declarado que «es una oportunidad para los tarraconenses para aprender el recorrido de un compuesto, desde el residuo al cultivo». También ha agradecido la inclusión de la ciudad dentro de la iniciativa y así «fomentar que la ciudadanía participe en actividades enmarcadas en sostenibilidad y reciclaje».

La actividad ha pasado por Lleida y, este jueves día 8 de mayo, se trasladará a Barcelona después de su paso por Tarragona. En colaboración también con la Generalitat de Catalunya, la iniciativa se enmarca con los objetivos del Ayuntamiento de Tarragona de fomentar del reciclaje y la sostenibilidad.