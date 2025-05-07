Tarragona da el pistoletazo de salida a la 32.ª edición de la Muestra de Teatro Joven

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Esta noche arranca la 32.ª edición de la Muestra de Teatro Joven de Tarragona. Hasta el 19 de junio, un total de 11 compañías jóvenes y grupos educativos presentarán sus espectáculos al Teatro Tarragona. Todas las funciones empezarán a las 20.30 h con entrada libre hasta completar aforo y las crónicas se podrán leer en el Diari Més.

Durante las siete semanas de la Muestra, se podrá disfrutar de una programación que combina creaciones originales y propias con adaptaciones libres de grandes autores como Àngel Guimerà y Bertolt Brecht. Los grupos participantes son, Aula de teatre de la URV, Ex Nihilo, Dissident Cia, (H)istrionis Teatre, Vis de Vanadi, Tornavís Teatre, Lestonnac-L’Ensenyança, 30 segons, Calfolavi teatre, Aula de teatre de l’Espai Jove Kesse y ExpresaT companyia jove..

Creación propia

La Muestra, que este año destaca por el alto componente de creación propia, se abre con la obra La ruleta d'un casino a cargo del Aula de Teatro de la URV. Fundada el año 1994, el Aula de Teatro es un espacio de formación, experimentación y creación escénica, pensado para que los estudiantes y la comunidad universitaria puedan vivir una experiencia artística y colectiva enriquecedora, más allá del ámbito estrictamente teatral. Con la dirección de Joan Rioné y la coordinación general de Joan Pascual, presentan una obra que reflexiona, con un lenguaje contemporáneo, sobre el azar, las adicciones y las contradicciones de nuestro entorno social.

Clase de Marc Sarrats

Además de las funciones, la Muestra también ofrece espacios de diálogo y reflexión como el foro posterior a los espectáculos. Complementando la programación con actividades formativas, como la clase magistral de humor con Marc Sarrats que se realizará el domingo 8 de junio. La Muestra de Teatro Joven es una iniciativa coorganizada por el Servicio Municipal de Juventud y la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Tarragona, conjuntamente con los grupos de teatro participantes. El objetivo es promocionar el teatro joven como herramienta de creación, de expresión y de tejido social en la ciudad.

De esta forma, este certamen se consolida en la ciudad como una de las citas culturales más participativas.