Teatro
Tarragona da el pistoletazo de salida a la 32.ª edición de la Muestra de Teatro Joven
Todas las funciones empezarán a las 20.30 h con entrada libre y las crónicas se podrán leer en el Diari Més
Esta noche arranca la 32.ª edición de la Muestra de Teatro Joven de Tarragona. Hasta el 19 de junio, un total de 11 compañías jóvenes y grupos educativos presentarán sus espectáculos al Teatro Tarragona. Todas las funciones empezarán a las 20.30 h con entrada libre hasta completar aforo y las crónicas se podrán leer en el Diari Més.
Durante las siete semanas de la Muestra, se podrá disfrutar de una programación que combina creaciones originales y propias con adaptaciones libres de grandes autores como Àngel Guimerà y Bertolt Brecht. Los grupos participantes son, Aula de teatre de la URV, Ex Nihilo, Dissident Cia, (H)istrionis Teatre, Vis de Vanadi, Tornavís Teatre, Lestonnac-L’Ensenyança, 30 segons, Calfolavi teatre, Aula de teatre de l’Espai Jove Kesse y ExpresaT companyia jove..
Creación propia
La Muestra, que este año destaca por el alto componente de creación propia, se abre con la obra La ruleta d'un casino a cargo del Aula de Teatro de la URV. Fundada el año 1994, el Aula de Teatro es un espacio de formación, experimentación y creación escénica, pensado para que los estudiantes y la comunidad universitaria puedan vivir una experiencia artística y colectiva enriquecedora, más allá del ámbito estrictamente teatral. Con la dirección de Joan Rioné y la coordinación general de Joan Pascual, presentan una obra que reflexiona, con un lenguaje contemporáneo, sobre el azar, las adicciones y las contradicciones de nuestro entorno social.
Clase de Marc Sarrats
Además de las funciones, la Muestra también ofrece espacios de diálogo y reflexión como el foro posterior a los espectáculos. Complementando la programación con actividades formativas, como la clase magistral de humor con Marc Sarrats que se realizará el domingo 8 de junio. La Muestra de Teatro Joven es una iniciativa coorganizada por el Servicio Municipal de Juventud y la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Tarragona, conjuntamente con los grupos de teatro participantes. El objetivo es promocionar el teatro joven como herramienta de creación, de expresión y de tejido social en la ciudad.
De esta forma, este certamen se consolida en la ciudad como una de las citas culturales más participativas.