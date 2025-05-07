El Museo del Port celebra los 25 años con la vista puesta en la creación de audioguías

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

El Museo del Port llega este año a los 25 años de vida en un momento de pleno crecimiento. Durante este cuarto de siglo, más de medio millón de personas han visitado este espacio emblemático de Tarragona, que el año pasado recibió a 28.000 personas. Con el objetivo de seguir evolucionando, la dirección tiene entre ceja y ceja dos proyectos que verán la luz próximamente y ayudarán a dar un salto cualitativo.

Uno de los principales objetivos es la creación de audioguías, una iniciativa que ya se está desarrollando en colaboración con el Departamento de Cultura de la Generalitat. «Está en fase de producción y solo hace falta que nos las entreguen», señalaba ayer la directora del Museo del Port, Mercè Toldrà, quien destacaba que estos dispositivos «permitirán a los visitantes poder acceder libremente a los contenidos en diferentes idiomas».

Por otra parte, se encuentra en fase administrativa la licitación del proyecto GastroBlau, un nuevo espacio dentro del mismo tinglado que estará destinado exclusivamente a la gastronomía serrallenca. Este dará a conocer los platos más emblemáticos de la cocina del barrio marinero y preservará el recetario tradicional, «entendiéndolo como un patrimonio inmaterial de gran valor histórico y social». La ejecución de ambos proyectos supondrán hitos importantes para el museo, como también lo fue la reforma integral del edificio y el cambio de la museografía impulsado ahora hace cinco años.

«El Museo del Port es nuestra joya de la corona cultural», remarcaba el presidente del Port de Tarragona, Santi Castellà, quien destacaba que se hace una tarea de «conservación del patrimonio», así como de «divulgación y de acción educativa y pedagógica». Este 13 de mayo, coincidiendo con el 25.º aniversario de su apertura, se llevarán a cabo dos actos conmemorativos. Por la mañana, habrá una Feria de Proyectos dirigida al público escolar y participarán un centenar de alumnos de la Escuela El Serrallo, el Colegio del Carme y del PFI-PIP de Auxiliar de Cocina del Instituto Pere Martell.

Al atardecer, tendrá lugar el acto institucional, que incluirá la proyección de un video sobre la trayectoria del Museo, un concierto a cargo de formación musical Bratia y un picoteo gastronómico de la cocina serrallenca. El acontecimiento estará dedicado a los 95 donantes que durante este cuarto de siglo han aportado objetos a la colección del centro, que cuenta con 1.747 piezas, de las que 300 están exhibidas. La directora destacaba que 1.350 han sido donaciones de personas vinculadas al mundo pesquero, marítimo y náutico.

La programación de actos, bajo el lema Mar y patrimonio, se alargará durante. La XII Noche Literaria en el Faro de la Banya de julio se dedicará al Museo del Port; mientras que, en otoño, se publicará un libro que recogerá narraciones inspiradas en diferentes elementos expuestos en el museo.