El Instituto de l'Arrabassada no abandonará los barracones al menos hasta dentro de tres cursos

Parece que el Instituto Escuela l'Arrabassada tendrá que esperar todavía unos cuantos años para ver completado su centro. En el 2022, los alumnos de primaria e infantil pudieron trasladarse al nuevo edificio, después de quince años en barracones.

Aquel mismo septiembre, la escuela se convirtió en un instituto escuela, incorporando el primer curso de ESO. Estos estudiantes, en cambio, todavía no han podido abandonar los módulos temporales, y no lo podrán hacer hasta que se finalice la ampliación del centro.

El proyecto, que arrancó en el año 2019 con la cesión del solar, se encuentra todavía en la fase inicial, y las familias ven cada vez más lejana su compleción. Según afirman desde la AFA, no han recibido ninguna información desde mayo de 2023, cuando el Departamento de Enseñanza de la Generalitat puso en marcha un proceso participativo para definir el documento pedagógico de los espacios del centro.

«No sabemos nada, lo único que tenemos claro es que todavía nos queda una larga espera», asegura Emma Escaurtiaza, presidenta de la Asociación. Más allá de la indignación, apunta, la sensación generalizada entre las familias es de resignación. «Nadie esperaba un proceso rápido», admite.

Segunda fase del proyecto

El instituto se encuentra actualmente en la segunda fase del proceso, la del encargo del proyecto, que se podría alargar entre uno y dos meses. La tercera fase consistirá en la licitación, adjudicación y contratación del proyecto, y tiene un plazo aproximado de entre 6 y 8 meses.

Acto seguido, arrancará el proceso de redacción, con una duración estimada de entre 9 y 12 meses. Finalmente, el proyecto tendrá que ser supervisado y aprobado antes de poder licitar la obra, y la adjudicación y contrato de esta podría alargarse unos dos meses antes de poder arrancar su ejecución. Desde entonces podrían pasar un año o dos antes de su compleción.

Teniendo en cuenta estos plazos, estimados por el mismo Departamento de Educación, en el mejor de los casos el centro no podría estar operativo hasta dentro de más de tres años, aunque pocas familias confían en este escenario optimista. Mientras el proyecto se estanca, los alumnos de secundaria continúan en los módulos prefabricados en la calle Carles Babot Boixeda.

Estos ya acogen tres cursos y este septiembre ya tendrá todos los niveles de secundaria. «Cada año los alumnos crecen y la situación se agrava», explica la presidenta de la AFA. Hay que recordar que este es el único centro educativo público en los barrios de Llevant que ofrece la posibilidad de cursar la ESO.

¿Qué necesita el centro?

El solar que el Ayuntamiento cedió a la Generalitat para la construcción del nuevo instituto en marzo de 2019 dispone de un espacio de unos 10.000 metros cuadrados y está ubicado en la calle Mercè Rodoreda, justo al lado de la escuela. Todavía tendrán que esperar un tiempo para que el nuevo centro sea una realidad, pero las familias tienen muy claro cuáles tendrían que ser sus características.

Entre estas destacan la necesidad de combatir el calor con aparatos de aire acondicionado en las aulas y zonas de sombra, así como espacios comunes que se puedan compartir con los alumnos de la escuela. «Necesitamos más espacio, a los niños y niñas los hacen encajar como un rompecabezas», denuncian desde la AFA.

La capital de los barracones

Tarragona y Manresa, son los municipios de Cataluña con más módulos prefabricados, sumando un total de 24 cada uno. En Tarragona, 11 de estos se encuentran en el Instituto de l'Arrabassada, el único de la provincia formado íntegramente por barracones. Otros 11 están en la Escuela de Ponent, y el Instituto Compte de Rius y el Instituto Antoni de Martí i Franquès cuentan con uno cada uno.

La Unión de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza de Cataluña en Tarragona considera la situación «una muestra clara del desinterés del Departamento por la pública y un ataque directo a la dignidad educativa de los alumnos y docentes afectados». Este año, Cataluña tiene un total de 937 módulos prefabricados, un 7,4% menos que hace tres años. Barcelona y Girona son los otros municipios con más barracones, con más de una veintena.