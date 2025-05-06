Oliva Motor se consolida como líder del mercado de vehículos prémium en Perpiñán con un crecimiento del 40%

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El grupo Oliva Motor, pionero entre los concesionarios españoles con presencia en Francia, celebra su segundo aniversario en Perpiñán con unas cifras récord. Después de la adquisición de la concesión BMW y MINI Garage Alart en enero de 2023, la empresa ha posicionado como líder indiscutible del mercado de vehículos prémium en la ciudad, con un incremento del 40% en su facturación, que ha llegado a los 45 millones de euros.

Con más de 50 profesionales trabajando a Francia y más de 1.000 vehículos nuevos y de ocasión vendidos anualmente, Oliva Motor destaca por un fuerte componente de innovación y sostenibilidad. Las ventas de vehículos eléctricos ya representan el 23% para la marca BMW y el 46% para MINI, superando con creces la media del mercado.

La empresa ha sabido adaptarse con éxito a las especificidades del mercado francés, consolidando su presencia con una oferta diversificada y un servicio de calidad. Este éxito ha permitido en Oliva Motor liderar las matriculaciones del segmento prémium en Perpiñán.

Además de su actividad comercial, Oliva Motor ha mostrado un fuerte compromiso con la comunidad local, patrocinando dos entidades deportivas de referencia a la región: los Dragones Catalanes y el USAP.

Santi Oliva Gorria, gerente del grupo, ha valorado muy positivamente esta etapa de expansión: «Estamos muy satisfechos de nuestra llegada a Francia, por el aprendizaje que ha supuesto. El francés es un mercado mayor y maduro, con ciertas diferencias con respecto al español. Queremos seguir apostando por el crecimiento continuado».

Con esta trayectoria ascendente, Oliva Motor sigue fortaleciendo su estrategia de internacionalización, consolidándose como un referente dentro del sector de la automoción en el sur de Francia.