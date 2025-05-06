Un mosso fuera de servicio pilla a un ladrón mientras robaba en el interior de coches en Tarragona

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Un mosso fuera de servicio pilló in fraganti a un hombre mientras robaba en el interior de un vehículo en el barrio de Torreforta. Los hechos se produjeron este pasado domingo, 4 de mayo, cuando, en torno a las 01.30 h. de la madrugada, los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso de que un compañero suyo tenía retenido a un ladrón en la calle Riu Glorieta.

Una vez en el lugar de los hechos, el mosso fuera de servicio explicó a sus compañeros que había visto cómo el ladrón había roto el cristal del coche y había entrado en el interior del vehículo. Así pues, los Mossos llevaron a cabo las tareas de identificación y cacheo del individuo.

Mientras realizaban estas tareas, un testigo se acercó a los agentes y les explicó que había escuchado que la alarma de su vehículo estaba sonando y que había visto al individuo que estaban identificando intentando abrir su coche, aunque no lo había conseguido.

Al ladrón, que era multirreincidente, se le intervino un cutter, que es el que habría utilizado para romper los cristales, una navaja, dos gafas, una funda para las gafas y un chaleco. Además, los agentes descubrieron que tenía uno de los bolsillos de su jersey lleno de cristales.

Por este motivo, los Mossos procedieron a la detención de este individuo por un presunto delito de robo en el interior de hasta cuatro vehículos -un Mazda, un Seat, un Kia y un Toyota-. El detenido, de 31 años, ya contaba, antes de este hecho delictivo, con numerosos antecedentes.