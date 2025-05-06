Luz verde a la construcción de 32 viviendas y una zona verde en la calle Mirador de Cala Romana

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local ha aprobado definitivamente el proyecto de urbanización del Polígono de Actuación (PAN) 75 Colls Majors. Este contempla las obras de pavimentación y de las redes de servicios de la prolongación de la calle Mirador, en el este de Cala Romana, así como la adecuación de una amplia zona verde. También se prevé la construcción de 32 viviendas plurifamiliares aisladas aproximadamente, dividido en ocho edificaciones de cuatro pisos cada uno.

Los propietarios de los terrenos a urbanizar se harán cargo de las obras, que ascienden hasta los 824.505,43 euros (IVA incluido) y se alargarán durante un año. La Junta de Gobierno Local también aprobó de forma definitiva, el pasado 25 de abril, la reparcelación voluntaria de este polígono de actuación.

Fuentes municipales apuntan que se tuvo que rectificar el proyecto porque, durante el trámite de aprobación, los Bomberos requirieron la creación de un espacio al final de la calle Mirador donde los vehículos de emergencia puedan maniobrar con facilidad hasta que no se urbanice la prolongación.

«Esto implica la construcción de una servidumbre de paso temporal sobre la finca privada ubicada al límite norte de los terrenos que, en la práctica, afecta una superficie de espacio libre de la parcela», señalan. En ningún caso, sin embargo, supone una reducción de los derechos de edificación de la finca ni de la totalidad del ámbito de actuación. Actualmente, la mayor parte de la superficie afectada es masa forestal. El proyecto prevé la urbanización de 2.577,84 metros cuadrados de sistema viario y la adecuación de 4.397 metros cuadrados de zona verde.

Por otra parte, también se producirán afectaciones fuera del sector, a consecuencia de la adecuación del acceso a las fincas preexistentes, la ejecución de la red eléctrica que se conectará a una estación transformadora situada en el entorno del PAN 75 y la mejora del canal de evacuación de aguas pluviales que discurre en paralelo a la calle Tramuntana.

La creación de dos viales

Se construirá un vial principal, con seis metros de calzada y dos de acera en ambos lados, que servirá como continuación de la calle Mirador. Para poder pavimentar la prolongación, será necesario derribar los muros de dos parcelas que se encuentran en este camino a urbanizar, las cuales verán reducida su superficie «en aplicación al planeamiento vigente». Posteriormente, se levantarán nuevos muros de contención.

Según el proyecto, también se creará un vial secundario que dará acceso a la zona verde, donde se proyecta un paseo de hormigón que tendrá una anchura útil de 1,80 metros. Habrá bancos, papeleras y una fuente de agua potable. Igualmente, se prevé la construcción de un pipi-can para perros de 72 metros cuadrados.