ECP Tarragona acoge la iniciativa internacional “Camino por la liberación” en apoyo al pueblo saharaui

Imagen de representantes de ECP Tarragona, la activista Claude Mangin y otros participantes de la marcha internacional en el patio Jaume I del Ayuntamiento de Tarragona con una bandera de la República Árabe Saharaui Democrática.Cedida

En Comú Podem Tarragona recibió ayer por la mañana la marcha internacional “Camino para la liberación de los presos políticos saharauis”, una iniciativa de solidaridad con el pueblo saharaui que denuncia la represión y exige el cumplimiento del derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental. El acto tuvo lugar en el Patio de Jaume I del Ayuntamiento y contó con la presencia destacada de Claude Mangin, reconocida activista por los derechos humanos.

Mangin, que participa en esta marcha que atraviesa Francia, Cataluña y España, compartió con emoción su experiencia personal y su compromiso de décadas con la causa saharaui. Remarcó la importancia de hacer llegar a los gobiernos europeos la demanda de justicia para los presos políticos y la celebración de un referéndum de autodeterminación.

Casada con el activista saharaui Naâma Asfari, encarcelado desde 2010 y condenado a 30 años en un proceso judicial denunciado por organismos internacionales, Mangin ha sido una voz constante ante las Naciones Unidas y otras instituciones, a pesar de las dificultades personales, incluyendo expulsiones y una huelga de hambre el año 2018.

El portavoz municipal de Tarragona, Jordi Collado, expresó el apoyo del consistorio y recordó «a responsabilidad histórica de España como antigua potencia colonizadora», subrayando la necesidad de actuar desde el ámbito local y europeo para defender los derechos del pueblo saharaui.

El encuentro fue organizado por ECP con la colaboración de la Asociación de Amigos de la RASD y la Asociación Hammada. Los organizadores destacaron que la marcha ya ha recorrido más de una decena de municipios franceses y, después de pasar por Cataluña, continuará hacia Algeciras y Marruecos.

En Común Podemos ha manifestado su compromiso de seguir visibilizando la causa con acciones como actividades educativas, mociones de apoyo parlamentario e iniciativas a escala europea.