El Convenio de Conservación del Patrimonio tendrá este año una dotación de 200.000 euros

Publicado por Carlos Domènech Goñi Tarragona Creado: Actualizado:

El Convenio de Conservación del Patrimonio entre Ayuntamiento de Tarragona y Generalitat de Catalunya tendrá este año una dotación de 200.000 euros, a razón de 100.000 euros entre cada administración. La diputada socialista en el Parlament de Catalunya, Ivana Martínez, anunció a la Comisión de Cultura que se estaba trabajando en un nuevo convenio a tres bandas, con la participación también de la Diputació, órgano que también destinaría 100.000 euros anuales entre 2025 y 2028.

«No tenemos partida ni presupuesto para esta actuación este año», asegura el ente supramunicipal en declaraciones a Diari Més. Así pues, y a la espera de la formalización del nuevo convenio, que se tenía que renovar en febrero y no se ha renovado, la partida de este año será de 200.000 euros. Se trata de la misma cantidad que se destinó entre 2019 y 2023, cuando se creó este convenio con ERC gobernando en el Ayuntamiento y a la Generalitat.

El grupo parlamentario de Junts registró ayer una propuesta de resolución en el Parlamento sobre la gobernanza del consorcio arqueológico romano de Tàrraco, donde reclamaba formalizar un nuevo convenio para el 2026. Reclaman que la Generalitat incremente hasta los 412.000 euros anuales la partida del convenio. Desde de ERC también se pidió apretar el acelerador para firmar el nuevo convenio en un mes.