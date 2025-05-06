El COATT organiza un congreso para promover el talento femenino de la arquitectura en Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona acogerá el próximo 23 de mayo la primera edición del Congreso WE Tarragona, una iniciativa que nace de la alianza entre Women Evolution y el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Tarragona (COATT) con el objetivo de hacer visible y promover el talento femenino en el sector de la arquitectura.

Los organizadores consideran que en el mundo actual, cada vez más tecnológico y en constante evolución, es fundamental potenciar profesiones que no sólo sean innovadoras, sino que también ofrezcan igualdad de oportunidades. La arquitectura es un ejemplo de las profesiones donde todavía se percibe, globalmente, como un mundo masculinizado. En este sentido, el congreso WE Tarragona quiere destacar el papel clave de las mujeres en este ámbito e incentivar las generaciones más jóvenes a considerarlo como una carrera profesional atractiva dentro del campo STEM.

Mª Teresa Solé Vidal, vicepresidenta del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Tarragona, explica que «con el crecimiento del sector de la construcción y el impulso de la rehabilitación de la vivienda, se ha evidenciado la falta de profesionales de la arquitectura técnica y, muy sumado al desconocimiento de las figuras que intervienen en un proceso constructivo, nos motiva a promover la realidad de esta profesión entre la juventud. Otro hecho constatable es que todavía hoy, sólo un 20% de las personas que trabajan en el sector de la construcción son mujeres y este dato nos obliga a actuar porque la igualdad de oportunidades no puede ser una aspiración teórica, sino una realidad concreta en todos los ámbitos profesionales y especialmente en un sector históricamente masculinizado como el nuestro».

En el apertura del congreso guiado por la periodista de TV3, Laura Solé, intervendrán Mª Teresa Solé, Vicepresidenta del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Tarragona, Inma Pastor, Directora del Servicios Territoriales de Igualdad y Feminismo de la Generalitat de Cataluña en Tarragona y el alcalde Tarragona, Rubén Viñuales.

Clausurará el Congreso María Cecilia Mangini, séptima teniente de alcalde y consellera de Igualtat, Serveis a la Ciutadania i Serveis Socials en el Ayuntamiento de Tarragona y Lídia Guillén, secretaria de Vivienda del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.

Entre las ponentes presentes en el congreso, hace falta destacar la presencia de mujeres profesionales del ámbito de la Arquitectura Técnica, varias expertas en Inteligencia Artificial aplicada a los negocios, en el ámbito de la robótica de la construcción, la neurociencia, profesionales del ámbito educativo y universitario, personas vinculadas al ámbito de la igualdad, y directivas referentes del sector industrial de la Química y el Medio Ambiente de Tarragona.

En este sentido, Mª Teresa Solé Vidal argumenta que «las ponentes que participan en el Congreso WE Tarragona demuestran con su trayectoria que hay mujeres plenamente preparadas para liderar los grandes retos del presente y del futuro, especialmente en ámbitos tan estratégicos como la construcción, la tecnología y la sostenibilidad. Este congreso mujer visibilidad a este talento y también rompe estereotipos y abre caminos hacia una arquitectura técnica más igualitaria y mucho más diversa».