Un herido leve después de volcar con el coche en la rampa de un parking en Tarragona

Un conductor ha resultado herido leve después de sufrir un accidente al parking donde guardaba su vehículo en Tarragona. Los hechos han pasado a las 06.12 horas en el número 3 de la calle Estanislau Figueras.

Según explica Bombers de la Generalitat, el turismo habría volcado lateralmente mientras intentaba acceder por la rampa a la primera planta. Los vecinos de la zona han ayudado en el conductor a salir del vehículo accidentado.

Hasta el lugar se han desplazado dos unidades terrestres de los Bombers de la Generalitat y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha atendido el conductor, el cual ha resultado herido leve.