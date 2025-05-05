Se enfrenta a 6 años de prisión por golpear a un hombre y robarle el bocadillo en un bar de Tarragona

El acusado de un delito de robo con violencia en un establecimiento abierto al público y de otro de lesiones.ACN

Un hombre se enfrenta a seis años de prisión por golpear a otro hombre y robarle el bocadillo el 15 de diciembre de 2024 en un bar del barrio de Sant Salvador de Tarragona. Fiscalia lo acusa de un delito de lesiones y de un delito leve de hurto. En el juicio, que se ha celebrado este lunes en la Audiencia de Tarragona, la víctima ha declarado que el acusado le dio un golpe de cabeza y que lo agredió con una botella de cristal cuando le recriminó el robo.

En su declaración, el investigado ha reconocido la agresión, pero ha asegurado que lo hizo para defenderse. Su letrado ha pedido la absolución. El tribunal ha concedido la libertad provisional, con medidas cautelares, al procesado, ya que se encontraba en prisión provisional desde los hechos.

El hombre agredido ha explicado que empujó al acusado para recriminarle que le había robado el bocadillo mientras estaba bebiendo una cerveza en un bar del vecindario tarraconense de Sanr Salvador. El testigo ha asegurado que el investigado le dio un cabezazo y que después cogió una botella de vidrio y le dio dos golpes más. «Puse la mano para protegerme», ha declarado. «Caí al suelo durante el forcejeo, perdí los dientes, cuando vi que venía con la botella me protegí», ha dicho.

En su declaración, la víctima ha apuntado que el procesado había escondido el bocadillo en una papelera y que consiguió reducirlo y retenerlo hasta que llegaron los agentes de los Mossos d'Esquadra al establecimiento. «La camarera sacó la botella para que nadie más se golpeara, no veía bien, estaba mareado -por los golpes recibidos-, al final di algún golpe al acusado con la mano», ha confesado el hombre.

Por el contrario, el acusado ha afirmado que él no se quería pelear con la víctima y ha negado que robara el bocadillo. En su intervención, el investigado ha dicho que el hombre le recriminó el robo y que también lo agredió. «Él no quería hablar, buscó la situación, estaba borracho», ha declarado el acusado sobre la víctima. A preguntas de la fiscal, ha reconocido que le dio un cabezazo en la boca para «defenderse». «Cogí la botella para asustarlo», ha añadido.

También ha declarado que cometió la agresión porque temía por su vida y que no tenía intención de romperle la dentadura. A la vez, ha asegurado que recibió insultos racistas y ha lamentado las lesiones que le provocó a la víctima durante la pelea.

En la vista, también han declarado varios agentes de los Mossos d'Esquadra, los cuales han indicado que cuando llegaron al bar se encontraron a la víctima reteniendo en el acusado y que los separaron. Además, han explicado que el hombre agredido tenía sangre en la boca y que le faltaban dos dientes. Los testigos también han asegurado que la víctima no presentaba síntomas de estar bajo los efectos del alcohol ni de las drogas.

En su turno, la médico forense ha detallado que reconoció la víctima el 17 de diciembre de 2024, dos días después de la agresión, y que el hombre tenía una herida en la región occipital, otra al labio superior y que había perdido dos dientes, las cuales requieren una reparación odontológica. «No había nada relevando a su historia clínica sobre que tuviera la boca mal, el cabezazo puede ser compatible con la pérdida de los dientes», ha destacado la testigo.

Fiscalía pedía un total de once años de prisión por un delito de robo con violencia en establecimiento abierto al público, cometido con un instrumento violento, y por un delito de lesiones. En las conclusiones e informes finales, el ministerio público ha rebajado en la mitad la petición inicial porque ha considerado que se trata de un Seis años de prisióny no de un robo con violencia. Por eso, ha solicitado una multa de dos meses, con una cuota diaria de 6 euros, que suma unos 180 euros.

La fiscal ha mantenido la petición de seis años por un delito de lesiones. En cuanto a la responsabilidad civil, ha pedido una indemnización de 360 euros por las lesiones y 6.200 euros más por las secuelas causadas a la víctima.

Por su parte, la defensa ha pedido la absolución. Y de forma subsidiaria, ha solicitado que el delito leve de hurto sea en grado de tentativa. Respecto al delito de lesiones, también ha requerido que se considere, subsidiariamente, que los hechos son por imprudencia grave. A la vez, ha pedido que estén en cuenta los eximentes del miedo insuperable y de legítima defensa, así como la atenuante de pronto y obcecación.

Finalmente, ante la modificación del ministerio público, el letrado ha solicitado la libertad del acusado, el cual se encuentra en prisión preventiva desde el diciembre pasado. El tribunal lo ha aceptado y ha decretado la libertad provisional, con la prohibición de salir de la Estado Español, la retirada del pasaporte y con la obligación de comparecer a los juzgados cada quince días, hasta que no haya resolución. El juicio ha quedado visto por sentencia.