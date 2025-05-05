Unas 60.000 personas han pasado por la Feria de Abril de Bonavista

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La 31.ª edición de la Feria de Abril de Bonavista cerró ayer sus puertas repitiendo un nuevo éxito de participación y asistencia. Desde el pasado 25 de abril, día de apertura de la Feria de atracciones, más de 60.000 personas han pasado por Bonavista para disfrutar del tradicional ambiente festivo para todos los públicos que acompaña cada año la Feria. Han sido un total de diez días de música, gastronomía, cultura y ocio, con una veintena de actuaciones en el escenario principal y más de cincuenta atracciones de feria para todos los públicos.

La programación del escenario principal, que ha estado mayoritariamente tarraconense, ha contado un año más con la participación de entidades y escuelas de danza del territorio, reuniendo a unos 400 alumnos entre todos los días. La tradicional doma de caballos del domingo por la mañana fue uno de los actos más destacados, reuniendo centenares de personas en uno de los espectáculos más consolidados de la Feria.

Por otra parte, las novedades del vaso reutilizable de la Feria de Abril y las actuaciones en horario de mediodía los días festivos han tenido una gran acogida entre los asistentes.

La presidenta de Mercats de Tarragona y consejera de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Tarragona, Montse Adan, ha destacado que «cerramos una edición de la Feria de Abril con más entidades participantes que el año pasado y manteniendo cifras de asistencia. Hemos consolidado el modelo organizativo de la feria que actualizamos el año pasado y que una edición más ha dado muy buenos resultados en materia de seguridad, accesos y operativa».

Adan también ha subrayado que «el éxito de la Feria de Abril ha sido gracias a la implicación de todas las entidades, feriantes, escuelas, artistas y trabajadores, así como de todo el equipo de Mercats de Tarragona y de otros departamentos del Ayuntamiento de Tarragona, como Guardia Urbana, Limpieza y Dominio Público, entre otros. Todos ellos han hecho posible que Bonavista haya sido un año más un epicentro festivo y un punto de encuentro para vecinos y visitantes».

Las casetas

Las siete entidades participantes se han convertido en el alma de la Feria. Sus casetas de temática andaluza se han convertido cada día hasta bien entrada la madrugada, en punto de encuentro y de convivencia para todos los visitantes, ofreciendo una, amplía oferta gastronómica complementada con actividades musicales y de arte. Las entidades participantes han sido la Casa de Andalucía de Tarragona y província, Asociación cultural y folklòrica andaluza de Tarragona, AAVV progresista de Torreforta, AAVV Campclar zona esportiva, Resistència Bandera Negra, Asociación de vecinos de Bonavista y Club Cultural Bonavista.