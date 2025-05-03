Un incendio en un piso deshabitado obliga a evacuar a una decena de vecinos en Campclar

Imagen del 112 en el lateral de un vehículo de Bombers.ACN

Esta madrugada, un incendio en un piso deshabitado en la calle Riu Llobregat del barrio de Campclar, de Tarragona, ha obligado a evacuar a una decena de vecinos como medida preventiva.

El aviso se ha recibido a las 3.45 h, y cinco dotaciones de los Bomberos de la Generalitat se han desplazado hasta el edificio, de planta baja más seis pisos, con cuatro viviendas por rellano.

Cuando los equipos de emergencia han llegado, el fuego —que quemaba basura acumulada dentro del piso de la primera planta— ya estaba casi apagado. Sin embargo, el humo había afectado al agujero de la escalera y había llegado hasta algunos pisos superiores a través de los conductos interiores y de suministros.

Los Bomberos han procedido a ventilar el edificio y a revisar todas las plantas para comprobar que no hubiera afectaciones estructurales ni personas atrapadas.

Finalmente, no se han detectado heridos ni daños en la estructura, y los vecinos evacuados han podido volver a sus domicilios una vez finalizada la intervención.