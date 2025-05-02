Tarragona solicitará una subvención a la Diputació para hacer frente a los efectos de la DANA

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona solicitará la subvención de la Diputació de Tarragona para restablecer los bienes y servicios de los entes locales afectados por fenómenos meteorológicos y otras situaciones excepcionales, anualidad 2025. En el caso de esta convocatoria el ayuntamiento incluirá varias actuaciones para hacer frente a los desperfectos que ocasionó la DANA del pasado mes de noviembre.

Algunas actuaciones ya han sido ejecutadas como la reparación del tejado Instituto Municipal de Enseñanza, que se hundió parcialmente del falso techo de una sección del edificio, la reparación de las escaleras de la calle Vapor y el ascensor plaza de los Carros y las tareas de limpieza viaria, de playas y de recogida de residuos en la ciudad de Tarragona.

Además de las acciones ya ejecutadas, también se ha pedido la subvención para la sustitución arbolado – aunque la retirada ya se hizo por urgencia, falta la reposición. También se ha incluido la reparación daños en el paseo de La Móra y calle Baix Camp, que incluyen la reposición de la calzada de la calle Baix Camp, el empedrado y el pavimento del paseo de La Móra y perfilar la arena de la playa en torno al empedrado.