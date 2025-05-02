Empieza la sustitución del alumbrado en la avenida Vidal i Barraquer

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona inicia las obras de sustitución de 60 lumbreras ubicadas en las columnas de 30 metros de altura de la avenida Vidal i Barraquer, de la rotonda de la avenida de Andorra (N-240) y de la rotonda de la avenida de los Països Catalans de Sant Pere i Sant Pau, manteniendo, su ubicación. Este proyecto forma parte del conjunto de proyectos que cuentan con la ayuda de 1.207.842,02 €, llamado Lux Tarraco.

Estas lumbreras, de elevada potencia y mayoritariamente de vapor de sodio, serán sustituidas por lumbreras con menor potencia y mejor rendimiento a causa de su paso a tecnología LED.

Concretamente, se sustituirán 36 unidades en la avenida Vidal i Barraquer, 12 en la avenida Andorra y 12 más en la rotonda de la avenida de los Països Catalans.

La actuación pretende mejorar las características lumínicas, reducir la potencia instalada pasando de 22,2 kW a 8,06 kW aproximadamente y mejorar la eficiencia energética de la instalación. Además, la intervención supondrá un ahorro de consumo de 54.055 kWh/ año, un ahorro económico de 5.056 €/ año y un ahorro de emisiones de CO2 de 18.920 kg/ año.

El importe económico de la intervención es de 41.067,96 € IVA incluido. El plazo de ejecución de los trabajos es de 4 meses.

Cambio de iluminación en otras zonas de la ciudad

El Ayuntamiento de Tarragona también ha licitado el cambio de lumbreras de otras zonas de la ciudad a tecnología led, englobado también dentro del proyecto Lux Tarraco.

Exactamente, la licitación compran el cambio de lumbreras de la plaza Imperial Tarraco, en el barrio de Sant Salvador, en la zona del cementerio y finalmente en los alrededores de la rotonda Europa. El importe de licitación es de 966.226,73 € IVA incluido.