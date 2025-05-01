Medio millar de personas salen a la calle en Tarragona para reclamar la reducción de la jornada laboral

Publicado por ACNRedacció Creado: Actualizado:

Medio millar de personas han salido a la calle en Tarragona este 1 de Mayo para reclamar la reducción de la jornada laboral de 37,5 horas. Bajo el lema "Proteger las conquistas, ganar el futuro", los sindicatos mayoritarios también han instado a las administraciones a mejorar la legislación de la seguridad laboral y trabajar para el incremento de los salarios.

Coincidiendo con el reciente preacuerdo de una parte del convenio de la plantilla de PortAventura, que ha permitido desconvocar la huelga prevista para el 1 y 2 de mayo, la secretaria de CCOO en Tarragona Mercè Puig lo ha calificado de "primer paso" en términos salariales y contractuales. Al mismo tiempo, ha afirmado que seguirán trabajando conjuntamente con UGT para conseguir un convenio "con las mejores condiciones posibles".