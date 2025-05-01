Un juzgado de Tarragona obliga a Netflix a suspender la serie sobre el asesinato de Ana María Páez

Publicado por ACNRedacció Creado: Actualizado:

Netflix ha suspendido por orden judicial el estreno de 'Angi: crimen y mintiera' sobre el asesinato de Ana María Páez y el crimen de María Ángeles Molina. El estreno de la docuserie, que no se ha llegado a efectuar, estaba prevista para este 1 de mayo.

Un juzgado de primera instancia de Tarragona ha acordado estimar la petición de suspensión cautelar de la difusión, distribución y explotación de 'Angi: crimen y mentira'. La docuserie trata sobre el asesinato de Ana María Páez, de 35 años, que fue encontrada muerta en un apartamento turístico de Barcelona el 19 de febrero del 2008.

'El Periódico' informó de que Angi había solicitado judicialmente la paralización de la docuserie de Netflix por la utilización de imágenes personales previas al crimen que no tendrían su consentimiento.

La miniserie documental 'Angi: crimen y mentira' intenta aportar luz sobre la figura de María Ángeles Molina ('Angi') y su pasado con su marido, Juan Antonio Álvarez Litben, que murió inesperadamente en el año 1996.

María Ángeles Molina fue condenada a 18 años de prisión en el 2013 por matar a una amiga suya del trabajo en el 2008 y suplantarle la personalidad para cobrar seguros y créditos a su nombre, en el que se conoció popularmente como el 'crimen perfecto'.