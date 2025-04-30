Se invertirán más de 100.000 € anuales en el mantenimiento de las escaleras mecánicas de Tarragona

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El mal funcionamiento de las escaleras mecánicas de Tarragona es, probablemente, una de las problemáticas que más desesperan a los ciudadanos. La situación, sin embargo, podría cambiar antes del próximo año. Según ha podido saber Diari Més, el Ayuntamiento tiene previsto aprobar antes de septiembre un nuevo contrato de mantenimiento que incluirá, por primera vez, un lote específico destinado a los aparatos elevadores de la vía pública. El presupuesto anual de este lote superará los 100.000 euros.

Actualmente, el consistorio destina una media de 40.000 euros anuales a la reparación de daños derivados de incivismo y otras causas puntuales. Fuentes municipales reconocen, sin embargo, que este modelo reactivo no es suficiente. Y es que cuando una pieza se estropea, sustituirla puede suponer una auténtica odisea, ya que a menudo se tienen que fabricar a medida por la falta de stock y la escasez de empresas especializadas.

Además, indican, el impacto de las lluvias de la DANA, que dejó fuera de servicio más de 10.000 elevadores en la Comunidad Valenciana, ha colapsado el sector. Con el nuevo contrato, el consistorio busca revertir esta situación. El lote específico incluirá un plan de inversión anual y valorará que las empresas licitadoras presenten una propuesta técnica completa y que puedan acreditar tener bastante stock para hacer frente a sustituciones rápidas.

Tarragona cuenta con un total de 12 tramos de escaleras mecánicas y 4 ascensores públicos que se incluirán dentro de este lote. Gran parte de estos elevadores se sitúan en la Part Baixa de la ciudad, y, por lo tanto, los vecinos de la zona se encuentran entre los usuarios más frecuentes.

«Hemos pasado un mes entero prácticamente incomunicados. Las escaleras de la calle Vapor no funcionaban, en las del Palacio de Congresos uno de los tramos de subida tampoco, y el ascensor y las escaleras del paso subterráneo de la plaza dels Carros ya hemos perdido la cuenta», lamenta la presidenta de la AV del barrio del Port, Mari Carmen Puig.

En los dos primeros casos, las incidencias fueron resueltas hace un par de semanas (aunque el primer tramo de bajada a la calle Vapor todavía continúa parado). La situación en la plaza dels Carros, en cambio, es más compleja, ya que las lluvias torrenciales de la DANA inundaron el ascensor y las escaleras quedaron gravemente afectadas.

Estas, además, son de interior y, por lo tanto, más vulnerables a la meteorología que las de exterior. El pasado mes de febrero, el Port y el Ayuntamiento crearon una comisión técnica que estudia posibles intervenciones para paliar esta problemática. «Parece que se está trabajando para encontrar una solución. Esperamos que sea un proceso rápido porque es horroroso», dice la presidenta.

Si bien las escaleras se detienen con frecuencia, este hecho no siempre es el resultado de una avería. En muchos casos se trata de la activación de los mecanismos de seguridad. Estos son sensores que detectan un exceso de peso o movimiento. Además, la normativa dicta que cuando un tramo queda parado, el anterior se tiene que parar para evitar posibles «atascos» de personas.