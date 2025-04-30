Un grupo de delfines se deja ver en el Port de Tarragona

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Esta mañana del miércoles, el Port de Tarragona ha estado escenario de un momento mágico e inesperado con la aparición de un grupo nombroso de delfines en las aguas portuarias. El acontecimiento ha captado la atención de vecinos y visitantes, que han podido observar los mamíferos nadando bien cerca del paseo marítimo, tanto desde el barrio del Serrallo como desde el Muelle de Costa.

La presencia de los delfines ha sido compartida en las redes sociales oficiales del Port de Tarragona, que ha publicado un vídeo dónde se pueden ver claramente los animales navegando con elegancia por las aguas del puerto. Las imágenes han generado gran expectación y comentarios de admiración por este fenómeno.