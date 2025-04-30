Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Creado hace 15 años, el espectáculo de la compañía canadiense Cirque du Soleil, Ovo (huevo en portugués), hará una parada en la Tarraco Arena con una versión renovada del montaje. Serán los mismos personajes, pero con una escenografía y acrobacias completamente nuevas y un vestuario y una música reinventados.

El montaje está protagonizado por grillos que saltan en los trampolines o arañas que se contorsionan en su telaraña. Ovo se representará en la Tarraco Arena de Tarragona desde el 18 al 21 de diciembre y las entradas han salido a la venta este miércoles.

Después de conquistar la audiencia de más de 40 países, su nueva gira los llevará por Norteamérica y Europa. Y Tarragona será una de sus paradas . Ovo llega a Tarragona con su colonia de insectos conformada por 53 acróbatas y músicos.