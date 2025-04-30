Transporte
La EMT refuerza la línea 3 durante la Feria de Abril de Bonavista
Se ofrecerán salidas adicionales desde Bonavista hasta el centro de la ciudad
La Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) reforzará el servicio de la línea 3 con motivo de la Feria de Abril para facilitar la movilidad en transporte público.
Este miércoles 30 de abril, el viernes 2 de mayo y el sábado 3 de mayo —días en que la Feria alargará la actividad hasta las 03.00 h—, se reforzará la línea 3 con salidas adicionales desde Bonavista hasta el centro a las 00.00 h, 01.00 h, 02.00 h y 03.00 h. Este dispositivo especial permitirá garantizar la conexión de Bonavista con los barrios de Ponent y el Eixample.
Con esta ampliación del servicio, la EMT reafirma su compromiso con una movilidad nocturna segura, accesible y sostenible durante uno de los acontecimientos más destacados de la ciudad. El objetivo de este dispositivo especial es favorecer que las personas que se acerquen a la Feria de Abril opten por el transporte público para volver al centro y eviten así el uso del vehículo privado.