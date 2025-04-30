La EMT refuerza la línea 3 durante la Feria de Abril de Bonavista

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) reforzará el servicio de la línea 3 con motivo de la Feria de Abril para facilitar la movilidad en transporte público.

Este miércoles 30 de abril, el viernes 2 de mayo y el sábado 3 de mayo —días en que la Feria alargará la actividad hasta las 03.00 h—, se reforzará la línea 3 con salidas adicionales desde Bonavista hasta el centro a las 00.00 h, 01.00 h, 02.00 h y 03.00 h. Este dispositivo especial permitirá garantizar la conexión de Bonavista con los barrios de Ponent y el Eixample.

Con esta ampliación del servicio, la EMT reafirma su compromiso con una movilidad nocturna segura, accesible y sostenible durante uno de los acontecimientos más destacados de la ciudad. El objetivo de este dispositivo especial es favorecer que las personas que se acerquen a la Feria de Abril opten por el transporte público para volver al centro y eviten así el uso del vehículo privado.