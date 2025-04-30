Detectado un brote de sarampión en Tarragona en los primeros meses del año

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Agencia de Salud Pública (ASPCAT) confirma 25 casos de sarampión en Cataluña este año, con datos hasta el 22 de abril. De estos, 13 son importados: 10 proceden de Marruecos; 1, de Vietnam; 1, de Corea y 1, de Francia. Con respecto al resto, el origen es desconocido. Durante todo el 2024 se confirmaron 31 casos en Cataluña y 217 en el estado español, según el informe de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública.

Ante el aumento de los casos de sarampión en Europa, el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (CCMC) recuerda a los profesionales sanitarios la importancia de promover la vacunación, la medida de prevención más eficaz para evitar la enfermedad, y así mantener una cobertura óptima de la población, por encima del 95%.

Con respecto a los 25 casos detectados desde principio de año en Cataluña, los afectados son 18 hombres y 7 mujeres, que tienen entre 10 meses y 61 años. Hay 2 personas vacunadas con una dosis; 8 no vacunadas y 15 con estado vacunal desconocido. En cuanto a la distribución por meses, 7 casos se notificaron en enero; 10, en febrero; 2, en marzo y 6, en abril. Se han notificado tres brotes desde principios de año: uno en el territorio de Tarragona y dos en el Barcelonès Nord-Maresme.