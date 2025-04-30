Salud
Detectado un brote de sarampión en Tarragona en los primeros meses del año
Los colegios de médicos recomiendan a los profesionales sanitarios promover la vacunación
La Agencia de Salud Pública (ASPCAT) confirma 25 casos de sarampión en Cataluña este año, con datos hasta el 22 de abril. De estos, 13 son importados: 10 proceden de Marruecos; 1, de Vietnam; 1, de Corea y 1, de Francia. Con respecto al resto, el origen es desconocido. Durante todo el 2024 se confirmaron 31 casos en Cataluña y 217 en el estado español, según el informe de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública.
Ante el aumento de los casos de sarampión en Europa, el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (CCMC) recuerda a los profesionales sanitarios la importancia de promover la vacunación, la medida de prevención más eficaz para evitar la enfermedad, y así mantener una cobertura óptima de la población, por encima del 95%.
Con respecto a los 25 casos detectados desde principio de año en Cataluña, los afectados son 18 hombres y 7 mujeres, que tienen entre 10 meses y 61 años. Hay 2 personas vacunadas con una dosis; 8 no vacunadas y 15 con estado vacunal desconocido. En cuanto a la distribución por meses, 7 casos se notificaron en enero; 10, en febrero; 2, en marzo y 6, en abril. Se han notificado tres brotes desde principios de año: uno en el territorio de Tarragona y dos en el Barcelonès Nord-Maresme.