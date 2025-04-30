Desconfianza de los usuarios de Rodalies en Tarragona después del apagón

Publicado por ACNRedacció Creado: Actualizado:

Andanas casi vacías en la estación de trenes de Tarragona en el primer día que servicio de Rodalies y Media Distancia tendría que funcionar con normalidad después del apagón eléctrico del lunes pasado. Los usuarios no «confían» en el servicio ferroviario que acumula incidencias casi diariamente.

Este miércoles a primera hora, los trenes en dirección sur acumulan demoras de entre 30 y 50 minutos. Enric Navarro, que va hacia Reus, lamenta que «todos los trenes van tarde». «Se suponía que ayer tenían que volver a la normalidad, entiendo que todo puede ir un poco lento, pero tendrían que comunicar un poco mejor lo que está pasando», añade en declaraciones a ACN.

Los trenes del R14, R15 y R17 y los regionales van con retraso. Por ejemplo, el convoy que tenía que salir de Tarragona en dirección Lleida-Pirineos a las 8.15 h, lo ha hecho a las 9.08 h. Los usuarios estaban molestos. Enric Navarro coge diariamente el tren para ir de Tarragona hacia Reus y asegura que no tiene «mucha confianza». «Normalmente hacen tarde o hay incidencias, y ya sabes que llegarás tarde seguro, si es que llegas», expresa,

El lunes con el apagón no pudo desplazarse y el día siguiente tampoco, a pesar de que a la aplicación de Adif los trenes estaban anunciados a partir de la tarde, según explica. Este miércoles los trenes sí que circulan, pero lo hacen con retraso. «He venido antes y he mirado la aplicación», comenta mientras espera casi una hora que llegue el tren.

Otra usuaria, Josepa Roig, es de Valls y va a una visita médica en Barcelona. Sale desde Tarragona porque desde la capital del Alt Camp hay menos trenes y «de la manera que está Rodalies, me gusta tener más frecuencia», confesa. «Me gusta mucho el transporte público, pero últimamente las demoras nos lo hacen repensar un poco», continúa.

Dice que ha estado «preocupada» por el apagón, y que ha optado por el servicio de Rodalies porque pensaba que el alta velocidad funcionaría «peor». «Hay muchas dificultades en este servicio, y muchas demoras. Cuando tienes un compromiso o una visita médica, cuesta concertar los horarios o nos tenemos que levantar muy pronto por la mañana», lamenta. Algunos usuarios han confiado en el autobús. La estación de buses de Tarragona sí que funcionaba con normalidad esta mañana.

Desde Renfe manifiestan que se pueden producir retrasos «en algunas líneas derivadas de incidencias» que afectan la infraestructura derivadas de la parada de lunes, y afirman que técnicos de Adif están trabajando en la reparación.