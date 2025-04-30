Religión
La Catedral de Tarragona acoge la misa en recuerdo del papa Francisco
El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, presidió la ceremonia
La Catedral de Tarragona acogió ayer por la noche la misa en recuerdo del papa Francisco. El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, la presidió. «Su existencia ha sido una presencia brillante y firme, y al mismo tiempo, humilde y profética, en medio de una Iglesia y de un mundo que ha amado apasionadamente», dijo Planellas durante su homilía.
«Francesc ejerció su ministerio con simpatía, naturalidad, lenguaje sencillo y, al mismo tiempo, yendo a la raíz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo», añadió.