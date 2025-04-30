«Un apagón eléctrico como este no es predictible, y se podría repetir»

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Ayer Tarragona recuperó la luz, y con ella la normalidad, pero muchos mantienen la incógnita, incluyendo las autoridades, de qué causó exactamente el gran apagón que el lunes dejó la península a oscuras. Javier Reales, ingeniero eléctrico y profesor asociado del grado de Ingeniería Eléctrica de la URV tampoco tiene la respuesta definitiva, pero sí tiene sus hipótesis. «En ningún momento pensaba que se tratara de un ciberataque. La posibilidad existe, pero es muy remota», apunta.

«Para entender qué ha pasado hay que saber que el sistema eléctrico español, como el de muchos otros países, está altamente interconectado a través de redes de transporte», explica Reales. Esta interconexión, indica, permite que la energía generada en diferentes puntos sea transportada a través de redes de transmisión para cubrir las necesidades de la demanda, incluso entre países como Francia y Portugal.

En este caso concreto, señala, lo que ocurrió fue una pérdida masiva de generación, concretamente de un 60%. «Cuando esto pasa, el otro 40% del sistema intenta asumir la carga, pero resulta imposible y la red entra en una inestabilidad», asegura. El sistema está pensado para mantener un equilibrio constante entre la generación y el consumo. Cuando este equilibrio se rompe de manera repentina, se produce un efecto cascada.

«Van cayendo todas las líneas por protección, y la red se fragmenta», explica. Reales también afirma que, aunque este tipo de incidente no es muy común, puede repetirse en el futuro. «Es un escenario que podría pasar en cualquier momento y en cualquier red. No es previsible», advierte. «El sistema no estaba preparado para un blackout. Se puede tener un plan, pero realmente no se puede comprobar que funcione hasta que pasa», apunta.

Con respecto a las industrias, Reales también hace énfasis en el impacto de estos cortes en las instalaciones de producción. «Los procesos se detienen y no se pueden reanudar hasta que la situación se normaliza. Esto no sólo afecta a la producción, sino que también ponen en marcha medidas de seguridad para evitar cualquier incidente», dice el experto. El humo negro que el lunes alarmó a parte de la población es únicamente el resultado de estas medidas.