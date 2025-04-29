Viñuales: «Tarragona ya ha recuperado la normalidad al cien por cien»

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha asegurado este martes por la mañana que la ciudad «ya ha recuperado la normalidad al cien por cien» después del apagón eléctrico. El alcalde ha expuesto que los servicios públicos municipales funcionan ya a pleno rendimiento «sin ninguna incidencia». Viñuales ha detallado que el último barrio a recuperar el suministro eléctrico fue la Móra, hacia las dos de la madrugada y ha celebrado que durante toda la jornada no se tuvo que lamentar ningún daño personal.

El único incidente destacable en materia de seguridad ha dicho que se produjo en el barrio de Sant Salvador, cuando una patrulla de la Guardia Urbana se dirigió en coche para garantizar la seguridad cuando llegaba la noche y fue recibida a pedradas por unos niños.

Viñuales ha destacado el civismo de la población por haber afrontar con serenidad una situación como esta y ha agradecido el trabajo hecho a los 22 voluntarios de Protección Civil que se activaron a pesar de las dificultades de comunicación, así como a los agentes de la Guardia Urbana que doblaron turno y a los trabajadores de los servicios sociales que estuvieron plenamente disponibles.

Finalmente, ha asegurado que no ha habido que activar ningún recurso habitacional de emergencia. Las personas que quedaron atrapadas en la estación de tren pudieron encontrar una alternativa por sus propios medios. Con todo, ha afirmado que, si hubiera hecho falta, los habrían podido derivar en hoteles con los que tienen convenios.